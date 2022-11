Policja nie wystawia mandatów. Taki jest cel

KupyNieTrzyma 28 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

To się kupy nie trzyma. Po pierwsze kara powinna być adekwatna do popełnionego wykroczenia i zawinienia, za drobne przewinienie powinno być pouczenie tak czy inaczej, a nie sypać od razu mandatami, to powinien być standard, a nie działanie wymuszone protestem. Dzisiaj jak człowiek tylko widzi policję to się boi i się zastanawia do czego się tym razem przyczepią. Po drugie, jak obywatelowi sami powiedzą, że nie dostał mandatu, bo policjant protestuje to w interesie obywatela będzie to, żeby ten sam policjant nie dostał tego, czego się domaga, bo ten obywatel dostałby wówczas mandat. Po trzecie takie zachowanie pokazuje, że dzisiejsza policja nie służy obywatelowi tylko Skarbowi Państwa, co chyba ma się nijak do składanego ślubowania. Po czwarte sytuacja pogorszyła się wszystkim.