Polka ważną dyrektor w Google, odpowiedzialną za startupy

Google for Startups, jak sama nazwa wskazuje, to dział w technologicznej spółce odpowiedzialny za rozwój startupów. Firma swoje ośrodki wspierania, tzw. Campusy, otworzyła dotąd w siedmiu lokalizacjach, to: Tel Awiw, Sao Paulo, Madryt, Londyn, Seul, Tokio i Warszawa. I to właśnie stolica Polski, dzięki wyborowi Agnieszki Hryniewicz-Bieniek na dyrektor Google for Startups, staje się globalnym centrum rozwoju startupów.