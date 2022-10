Polska będzie miała broń jądrową? Andrzej Duda: temat jest otwarty

Andrzej Duda w wywiadzie podkreślił, że problemem dla bezpieczeństwa Polski jest fakt, że nasz kraj nie posiada w swoim arsenale broni nuklearnej. Chociaż nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, to jednak jest pewna furtka – udział w programie Nuclear Sharing. Prezydent przyznał, że "temat jest otwarty" i trwają rozmowy w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi.