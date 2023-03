Polska domaga się od Brukseli kolejnych sankcji. Tym razem chodzi o Białoruś

victor 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Coraz więcej tych niespodzianek a zanosi się na więcej...a miało być tak przecież ze wpierw Warszawa a dopiero potem na otarcie łez Żeleńskiego - Kijów...piano z zachwytu ze Biden z góry pomachał Kanclerzowi jak leciał...właśnie gdzie on leciał do Warszawy czy do Kijowa?