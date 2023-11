Polska ma prawdziwy hit eksportowy. Jesteśmy w światowej czołówce

Karma dla zwierząt eksportowym hitem Polski

Według danych ITC, w 2022 r. Polska – z udziałem 7,6 proc. – była 5. światowym jej eksporterem. W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. wartość eksportu karmy dla psów i kotów wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o ok. 15 proc., jednak wolumen zmalał o 4,5 proc., co wskazuje na to, że wzrost cen przede wszystkim napędzał w ostatnich miesiącach wzrost wartości eksportu - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym".