Polska spółka współpracuje z irańskim reżimem pomimo międzynarodowych zakazów. Amerykanie czekają na reakcję rządu

Wśród tych firm znalazł się także jeden z największych armatorów na Bliskim Wschodzie - National Iranian Tanker Co. Pomimo obowiązywania sankcji, państwowa spółka Polski Rejestr Statków kontynuuje współpracę z tym armatorem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że nie ma na ten temat żadnych informacji – donosi Onet.

Jak wyjaśnia serwis, aby statki mogły legalnie pływać po morzach i oceanach oraz wpływać do portów, potrzebują tzw. świadectwo klasy, czyli potwierdzenie, że dana jednostka spełnia odpowiednie wymogi techniczne zapewniające bezpieczeństwo żeglugi. Certyfikaty wydają towarzystwa klasyfikacyjne. Po zapowiedzi przywrócenia sankcji wspomniany irański armator NITC wpadł w kłopoty, gdyż ze współpracy z nim zaczęli wycofywać się klasyfikatorzy z Europy, Panamy i Korei Płd.

Z inicjatywą pomocy wyszedł Polski Rejestr Statków – firma należąca do Skarbu Państwa, kontrolowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

PRS przyjął do swojego rejestru sześć irańskich tankowców, o czym pierwszy poinformował branżowy portal o żegludze morskiej "Lloyd’s List".

Dodał, że nie zgadza się z taką interpretacją sankcji, która doprowadziłaby do "braku profesjonalnego nadzoru technicznego", bo jego zdaniem to może doprowadzić do "katastrof morskich i ekologicznych".