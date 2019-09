Polski kandydat na komisarza UE. Kim jest Janusz Wojciechowski?

W Brukseli od 2004 roku

To nie byłaby pierwsza posada Wojciechowskiego w UE – od kwietnia 2018 roku Janusz Wojciechowski był polskim przedstawicielem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (który zajmuje się prawidłowym gospodarowaniem środkami unijnymi). Został na to stanowisko wybrany, pomimo negatywnego zaopiniowania jego osoby przez Parlament Europejski. Jego kandydatura została zgłoszona przez rząd Beaty Szydło w zastępstwie za kandydata poprzedniego rządu – Macieja Berka.

W Europarlamencie jest natomiast od 2004 roku – po raz pierwszy został wybrany z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. To właśnie z tą partią był związany od początku swojej kariery politycznej. Od marca 2004 roku do stycznia 2005 roku sprawował nawet urząd prezesa tego ugrupowania. Zastąpił go Waldemar Pawlak.