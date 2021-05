Porwany samolot Ryanair w Mińsku. Zapis rozmów pilotów z białoruską kontrolą lotów

skorpion 28 min. temu zgłoś do moderacji 15 20 Odpowiedz

Nikt nikogo nie zmuszał. Pilot dobrowolnie zdecydował się lądować w Mińsku zamiast w Wilnie. Po usłyszeniu od wieży kontrolnej Mińska zdecydował się zawrócić z trasy i zamiast kontynuować lot na bliższe lotnisko do Wilna / 70 km - 12 min lotu, leci do dalszego lotniska w Mińsku / 160 km - 29 min lotu/. Jeśli pilot nie był w zmowie to jak to wytłumaczyć?