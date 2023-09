"Powinniście płacić więcej za serwisy streamingowe". Zanosi się na podwyżki

Model przesyłania strumieniowego treści (inaczej: wideo na żądanie, VOD) na dobre przyjął się na rynku. Trend zapoczątkował Netflix , a klientów do skorzystania ze swoich usług przyciągnął m.in. konkurencyjną ceną względem "klasycznej" dystrybucji za pośrednictwem np. płyt DVD. Ten rodzaj usługi z czasem podchwycili inni giganci streamingu jak m.in. Hulu, Disney+ i Max ( do niedawna HBO Max , choć w Polsce jeszcze występuje pod starą nazwą).

Serwisy streamingowe rewidują swoją strategię

Czas ten jednak nie mógł trwać wiecznie. Serwisy stremingowe latami działały na niskich marżach, gdyż prawa do udostępniania treści należących do studiów filmowych (lub też produkcja własnych) są drogie. Koszty mogłaby wyrównać stale zwiększająca się liczba subskrybentów wykupujących tanie abonamenty, lecz wydarzenia rynkowe z ostatnich lat sugerują, ze pula nowych klientów, których mogłyby przyciągnąć koncerny, po prostu się wyczerpuje. Stąd zapewne np. decyzja Netfliksa, aby uniemożliwić współdzielenie konta .

Serwisy podnoszą ceny

W jego ocenie jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest podniesienie cen – klienci muszą płacić więcej. Serwis businessinsider.com zresztą zauważa, że już się to rozpoczęło. Powołuje się na analizę Marka Schilsky’ego, specjalisty ds. sprzedaży w Bernstein Research. Wskazał on, że koszt łącznego dostępu do wszystkich największych serwisów na rynku – czyli: Disney+, Hulu, Netflix, Max, Peacock, Paramount+ i Apple TV+ – wzrósł o 24 proc. z 76,43 dolarów miesięcznie do 94,43 dolarów w ciągu całego 2022 r.