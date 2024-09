Powstaje specjalny portal z cenami mieszkań. Oto szczegóły

Ministerstwo tworzy specjalny portal

Informacje uzyskiwane dzięki portalowi mają umożliwiać organom publicznym bieżącą analizę rynku mieszkaniowego , w tym wpływu instrumentów wsparcia mieszkalnictwa na parametry tego rynku także w skali lokalnej. Funkcjonowanie Portalu ma docelowo dostarczyć informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia polityki mieszkaniowej państwa i parametryzowania instrumentów wsparcia mieszkalnictwa - pisze MRiT w uzasadnieniu projektu.

Portal z cenami mieszkań. Oto szczegóły

Portal DOM ma, zgodnie z projektem, mieć trzy źródła danych. Pierwsze to dane z rynku pierwotnego dotyczące umów w zakresie mieszkań i domów jednorodzinnych objętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych obowiązanych do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.