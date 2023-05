Praca marzeń Polaków? To nie IT

Pierwszą trójkę na liście sektorów, w których chcieliby pracować Polacy, zamykają: motoryzacja, branża medyczna i drzewno-papiernicza. Co ciekawe, sektor telekomunikacji i IT znalazł się dopiero na ósmym miejscu.

– Chociaż wynagrodzenia, szczególnie w sektorze IT, należą do najwyższych, to jednocześnie na postrzeganie atrakcyjności sektorów wpływa nie tylko aspekt finansowy – tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy i rzecznik Randstad Polska w "Rz".