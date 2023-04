Praca na etacie i działalność gospodarcza – czy taki duet się opłaca?

Praca na etacie i działalność gospodarcza – kiedy można tak zrobić?

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w IV kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2 proc. ludności w wieku od 15 do 89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się kwartał do kwartału i rok do roku. Osoby pracujące na etacie jak najbardziej mogą być jednocześnie przedsiębiorcami, czyli łączyć umowę o pracę i własną działalność. Polskie przepisy nie wykluczają takiej możliwości, choć są pewne warunki, jakich zatrudnieni właściciele firm muszą przestrzegać.

Zapisy w umowie o pracę, na które warto zwrócić uwagę, prowadząc działalność gospodarczą

Uwaga! Nawet jeśli w Twojej umowie o pracę nie ma zapisów i klauzul o zakazie konkurencji, nie oznacza to, że możesz podjąć się prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej o tożsamym charakterze co Twój pracodawca i podbierać mu klientów. Również w takiej sytuacji możesz ponieść konsekwencje nałożone na Ciebie na bazie przepisów ogólnych dotyczących konkurujących na rynku działalności.

Czy opłaca się mieć umowę o pracę i działalność gospodarczą?

Jeszcze do niedawna w zdecydowanej większości przypadków łączenie własnej działalności i umowy o pracę było dobrym rozwiązaniem. Jednak wprowadzenie Polskiego Ładu z dniem 1 stycznia 2022 roku i jego późniejsze nowelizacje mogły spowodować, że może to być mniej opłacalne.

Praca na etacie i działalność – brak możliwości opodatkowania podatkiem liniowym

Niższe składki ZUS z działalności

Jak wygląda kwestia składek ZUS i łączenia ze sobą pracy na etacie i działalności gospodarczej? Dzięki temu, że zachowujesz status pracownika i dodatkowo podejmujesz się prowadzenia JDG, jako przedsiębiorca będziesz odprowadzać z tytułu działalności jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będzie tak, jeśli z pracy na etacie otrzymujesz wynagrodzenie równe lub wyższe od płacy minimalnej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku będzie to kwota 3490 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie do 3600 zł brutto.