Praca zdalna. Europa może sobie nie poradzić

I w tym możliwościach właśnie tkwi szkopuł, bo jak się okazuje, Europa na pracę zdalną nie jest gotowa. Jak wskazuje Bloomberg, we Włoszech 67 proc. pracowników nigdy nie pracowało z domu. Problem jest także z infrastrukturą - mniej niż jedna czwarta włoskich gospodarstw domowych ma dostęp do światłowodowego internetu.

Bloomberg przywołuje też jeszcze jedną ważną daną. Eurostat podaje, że zaledwie około dwóch trzecich firm zapewnia pracownikom urządzenia, takiej jak laptopy, tablety i inne sprzęty potrzebne do zdalnej pracy. A i tak dotyczy to firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Można założyć, że w przypadku mniejszych przedsiębiorstw - których w UE jest znacznie więcej - jest to jeszcze mniej.