Pracownicy widzą ceny w sklepach i chcą podwyżek. "To niebezpieczne zjawisko"

Pracownicy to nowa nazwa niewolników i parobków ( zawsze ich było dużo w społeczeństwach ). Wolnymi ludźmi są tylko ludzie, którzy nie musieli nigdy pracować. Spadkobiercy, dobrze ożenieni czy ci co bardzo szybko się dorobili ( wojna, deal na giełdzie, szczęście ). Wolni ludzie zawsze sami decydowali o swoich państwach ( niewolnicy i parobkowie przez wieki nie byli dopuszczani do głosu ). Z czasem wymyślono sprytnieszą metode zarządzania niewolnikami. Zaczęto im płacić tyle, żeby mieli co zjeść, gdzie się przespać i czym dojechać do pracy. Jednocześnie Kościół i szkolnictwo promowało etos pracy, szkolenie wyspecjalizowanych niewolników, słuchanie nadzorców i poosiadanie dużej liczby dzieci. Dzięki temu pracownicy w następnych pokoleniach zawsze pozostają wystarczająco biedni, że muszą podejmować prace ... a jak chcą coś więcej muszą wziąć kredyt czyli podpisać cyrograf na pracę do końca swoich dni. W systemie nic się nie zmieniło od czasu budowy piramid. Dzisiaj zamiast piramid niewolnicy budują stacje kosmiczne. A teraz najważniejsze - nasi przedstawiciele ( czyli wybrani przez niewolników niewolnicy do parlamentu ) zajmują sie tylko problemami niewolników. Ludzie wolni mają zagwarantowane prawo własności i niskie podatki od spadków i zysków kapitałowych. Tak więc kiedy niewolnicy dostają wyższe płace ( lub mają dostęp do tanich kredytów ) to wcześniej czy poźniej pojawiają się wyższa inflacja i oczywiście automatycznie wyższe podatki od pracy i wszystko co uzyskali jest im tym sposobem zabierany. A ludzie wolni mają gdzieś inflację - jej wzrost powoduje same plusy dla nich - ceny nieruchomości rosną i ceny akcji ich korporacji również. To jest zasadnicza różnica finansowa między człowiekiem wolnym a niewolnikiem. Dlatego dbaj o rodziców i dziadków, żeby dostać spadek, kombinuj jak szybko dorobić się na giełdzie czy kryptowalutach ( to odmiana akcji tak naprawdę ) lub szykuj bogatego partnera życiowego ( lub partnerki ). Dorabianie się pracą jest skazane na porażkę lub zajmie Ci całe życie. Dobrze jest wiedzieć jak ten świat jest zbudowany. Niewolnictwo mamy wpisane w DNA bo jesteśmy istotami żyjącymi w grupach ( a grupy potrafią tworzyć piękne rzeczy wspólnie, ale zawsze jednocześnie jedni wykorzystują drugich ). Za komuny niewolnicy sami sobie wprowadzili etos pracy, normy pracy i ostracyzm do niepracujących. Pamiętaj, że rodzice będący niewolnikami wychowują swoje dzieci na niewolników, a ludzie wolni na ludzi wolnych. Dlatego tak trudno mentalnie przełamać granice w naszych umysłach. I jeszcze jedno - Polacy zawsze wychowywani jako naród byli to ciężkiej niewolniczej pracy - a ja sugeruję, żeby na 15 mln pracujących obecnie Polaków pracowało 7 mld pozostałych ludzi na świecie. Kewstia podejścia narodu do życia ( a są takie narody co lepiej rozumieją różnicę miedzy niewolnikiem a człowiekiem wolnym ).