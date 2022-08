Prawa do logotypu - o co warto zadbać?

Identyfikacja wizualna to podstawa każdej marki. Dzięki niej firmy mają szansę wyróżnić się na tle konkurencji. W skład identyfikacji wizualnej wchodzi m.in. logo oraz logotyp. Są to dwa pojęcia, które wiele osób używa zamiennie, jednak w rzeczywistości występują między nimi znaczące różnice. Co to jest logotyp i co odróżnia go od logo?