Premier Morawiecki do NBP? Prof. Belka: Odmawiam odpowiedzi

- Nigdy nie byłem zwolennikiem podejścia, że Narodowy Bank Polski, czy w ogóle bank centralny, powinien być na wojnie z rządem. A to miało miejsce przede mną. Zresztą doświadczyłem tego, szczególnie, gdy byłem wicepremierem, w roku 2001-2002. Wtedy rzeczywiście mieliśmy bardzo napięte stosunki z NBP - powiedział w "Money. To się liczy" prof. Marek Belka, były premier i były prezes NBP. - W ciągu całej swojej kadencji w NBP z premierem spotkałem się dwa razy i rozmawialiśmy o sprawach niezawodowych. Natomiast z ministrem finansów rozmawialiśmy częściej, bo jest cała masa spraw nie dotyczących polityki pieniężnej, na przykład obiegu pieniądza. Natomiast co do ewentualnego przejście premiera Mateusza Morawieckiego do NBP, jestem ostatnim człowiekiem, któremu powinno zadawać się takie pytanie, bo sam najpierw byłem premierem, a potem szefem NBP. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie - odparł prof. Belka w rozmowie z money.pl.