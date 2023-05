Premier otworzył używany most. "Pompa musi być"

Premier otworzył używany most

Przypomnijmy, że w uroczystym otwarciu mostu nad Dunajcem wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Mieszkańcy jednak z przeprawy korzystają już od kilku miesięcy. Na początku, w związku z uroczystym otwarciem, most miał zostać zamknięty. Co zirytowało niektórych mieszkańców, potem jednak władze się zreflektowały i pojawił się komunikat, że przeprawa będzie przejezdna.

Sołtys przyznaje, że przeprawa jest już otwarta od kilku miesięcy. - Firma szybciej się uwinęła z robotą, niż planowano. To była bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. To niezwykle ważna inwestycja, bo stary most służył nam 50 lat. Ledwo co można było przejechać osobowym autem po nim. A po drugiej stronie Dunajca jest połowa Tylmanowej. Gmina nie miałaby pieniędzy na taką inwestycję - dodaje sołtys.