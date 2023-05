Premier zapowiada kolejne wielkie programy. "Jeśli budżet pozwoli"

Jeżeli stan budżetu pozwoli, to jeszcze w tym roku chcemy zrealizować kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych, a jeżeli wyborcy tak zadecydują, to w kolejnych latach będziemy realizować wielkie programy infrastrukturalne - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek szef rządu wziął udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego poświęconej finansom samorządów.

- A, jeżeli wyborcy tak zadecydują, to w kolejnych latach będziemy na pewno w cyklicznym układzie realizować wielkie programy infrastrukturalne, oby coraz bardziej wysublimowane, oby coraz bardziej zaawansowane, oby to nie były już te pierwsze potrzeby związane z drogami, tylko żeby były to inwestycje coraz bardziej w ludzi, inwestycje, które są najbardziej wartościowe z punktu widzenia całego społeczeństwa - dodał.