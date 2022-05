Prezydent murem za Glapińskim. "Nie rozważa wycofania kandydatury"

Inflacja wymknęła się spod kontroli. Działania NBP nie pomagają

Opozycja nie zostawia suchej nitki na prezesie NBP. Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, na Twitterze napisał niedawno: "Inflacja 12,3 proc. A niekompetentny i arogancki Adam Glapiński, któremu to zawdzięczamy, nadal jest kandydatem na drugą kadencję w fotelu szefa NBP. Jedyny powód – jest kumplem Kaczyńskiego, a ten do błędów się nie przyznaje."

Glapiński wyróżniony za "panowanie nad sytuacją"

Prezydent, dziękując prezesowi NBP, dodał, że to była niezwykła próba, "nie wiadomo, co by się stało z polską gospodarką, z polskimi firmami, które udało się uratować".

6-letnia kadencja Adama Glapińskiego kończy się 21 czerwca. Prezydent Duda pod koniec stycznia skierował do Sejmu wniosek o powołanie go kolejny raz na stanowisko prezesa NBP. Choć Glapińskiemu udało się jednym głosem uzyskać pozytywną opinię sejmowej Komisji Finansów Publicznych, to PiS do tej pory nie zdecydował się na głosowanie nad tą kandydaturą w Sejmie. Z najnowszego porządku obrad wynika, że posłowie zajmą się powołaniem szefa NBP na majowym posiedzeniu. Jeżeli Adam Glapiński wygra głosowanie, to będzie to jego ostatnia kadencja, bo tak wynika z przepisów. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.