Prezydent tłumaczy się z decyzji sprzed dziewięciu lat. "Prosiłem, żeby tego nie robić"

Prezydent tłumaczy się z decyzji sprzed 9 lat

Dodał, że po zwycięstwie PiS apelował do rządu PO. - Prosiłem, żeby tego nie robić, żeby nie robić nic co zaburzy kwestie ustrojowe - dodał Andrzej Duda w "Kanale Zero".

"Prezydent Andrzej Duda mówi w wywiadzie dla Kanału Zero dość bezczelnie, że ponieważ orzeczenie TK zapadło dopiero po tym, jak on zaprzysiągł dublerów, więc on nie wiedział, że odbiera przysięgę od nielegali. Biedny - zaprzysiągł ich celowo późnym wieczorem 2 grudnia, a orzeczenie zapadło rano 3 grudnia. Dodatkowo TK prosił o to, aby poczekał. Zaprzysiągł więc dublerów, działając co najmniej w zamiarze ewentualnym. - a więc przewidując, że są nielegalni (sam to dzisiaj potwierdził) i godząc się na to" - napisał prawnik prof. Marcin Matczak.