Problem z transportem węgla z portów. "Chyba zdemontujemy siedzenia w autobusach"

Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę węglową zakładającą, że samorządy kupią węgiel od państwowych podmiotów, czyli od: Polskiej Grupy Górniczej (PGG), PGE Paliwa, Węglokoksu, Węglokoksu Kraj, Tauronu Wydobycie, a także LW Bogdanki. Następnie węgiel w preferencyjnej cenie ma trafić do gospodarstw domowych. Wcześniej samorząd musi go jednak przetransportować. I tu zaczynają się schody.

Chęciński należy do Platformy Obywatelskiej, co nie jest bez znaczenia, gdyż problemów z dostarczeniem węgla przez PKP Cargo nie miała Stalowa Wola zarządzana przez związanego z PiS Lucjusza Nadbereżnego, który jednocześnie zasiada w radzie nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Sam Nadbereżny podkreślał niedawno, że 40 wagonów PKP Cargo przywiozło do miasta 2,2 tys. t węgla. - Chcieć to móc - powiedział, cytując jednocześnie byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

Problemy PKP Cargo

TVN24 przypomina, że latem premier Mateusz Morawiecki zobowiązał PKP Cargo, sprywatyzowanego przewoźnika towarowego, lecz kontrolowanego przez skarb państwa, do przewiezienia węgla. Surowiec ma do końca roku trafić do wyznaczonych punktów. Ich lokalizacja jest owiana tajemnicą. Problem w tym, że według informacji redaktor Marty Gordziewicz, do portów wpływa więcej węgla, niż z nich wyjeżdża.