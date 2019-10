Produkcja przemysłowa. Za wcześnie na radość. Przemysł w górę, ale tylko na chwilę

Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,6 proc., czyli dużo wyżej niż wynosiła średnia prognoza ekonomistów. Oznacza to, że nasze fabryki i zakłady wyprodukowały o ponad 1/20 więcej niż rok wcześniej. Dużo? Tylko teoretycznie. Mimo że wiadomość jest dobra, to wcale nie zmienia całego obrazu gospodarczej rzeczywistości.