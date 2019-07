Produkcja przemysłowa zaskoczyła. Ekonomiści przyznają: "zabrakło nam wyobraźni"

Polski przemysł zwija się. Produkcja w rok spadła o 2,7 proc. - podał GUS. Ekonomiści spodziewali się mocnego hamowania, ale nie przewidzieli, że pierwszy raz od ponad dwóch lat w statystykach odnotujemy spadek. Jak tłumaczą zaskakujące dane?

Bardziej pesymistycznie od innych do najnowszych danych podchodzili ekonomiści mBanku (szacowali wzrost produkcji przemysłowej o zaledwie 1,4 proc.). Mimo tego przyznają, że "zabrakło im wyobraźni". Wskazują na dwie przyczyny zaskoczenia.

Tłumaczenie

"Po pierwsze, zadziałał tutaj potężny i trudny do precyzyjnego oszacowania efekt kalendarzowy. Przypomnijmy, że w czerwcu liczba dni roboczych spadła o 3 w stosunku do maja, a różnica w ich liczbie (istotna dla zmiany rocznej dynamiki) spadła z +1 do -2 w skali roku. Jest to czynnik o niebagatelnym znaczeniu dla czasu pracy i wielkości produkcji" - podkreślają ekonomiści.

Polska gospodarka spowalnia. Czy będzie "miękkie lądowanie"?

Dodają, że w przeszłości tak duże wahnięcia liczby dni roboczych wiązały się z negatywnymi niespodziankami. Najnowsze dane w tym sensie nie wyłamują się ze wzorca.

"Po drugie, jakkolwiek polski przemysł wykazywał znaczącą odporność na czynniki zewnętrzne w poprzednich miesiącach, nie mogło to trwać wiecznie i doszlusowanie wyników przemysłu do gorszego sentymentu musiało się wydarzyć. Jeśli ktoś poszukuje jednorazowego czynnika, to dostosowanie produkcji po fali gromadzenia zapasów przed oryginalnym terminem brexitu mogło mieć tutaj znaczenie" - wskazuje mBank.

Do błędnej prognozy przyznają się też ekonomiści PKO BP. Powtarzają słowa o silnym negatywnym efekcie spadku dni roboczych i dodają, że nie spełniły się ich oczekiwania co do przyspieszenia dynamiki produkcji energii w związku z falą upałów.

Będzie lepiej, ale nie z PKB

Fatalne dane niepokoją, szczególnie w kontekście spowolnienie w całej gospodarce, ale eksperci PKO BP uspokajają, że siła spadku (nawet po uwzględnieniu kalendarza) nakazuje ostrożność w wyciąganiu wniosków co do długofalowych trendów.

"Lipiec powinien pokazać odwrócenie się efektów kalendarzowych (o 1 dzień roboczy więcej), co przełoży się naszym zdaniem na ponowne przyspieszenie produkcji powyżej średnioterminowego trendu, tj. 5-6 proc. w skali roku" - prognozują. Stawkę podbija mBank, którego ekonomiści nie wykluczają nawet wzrostu rzędu 7-8 proc.

Zwracają uwagę, że przesunięcie strumienia produkcji między drugim i trzecim kwartałem ma niebagatelne znaczenie dla prognoz PKB.

"Czerwcowa produkcja przemysłowa przesuwa nasze prognozy PKB w drugim kwartale w dół, z 4,6-4,7 proc. do 4,4 proc. Zmniejsza to prawdopodobieństwo realizacji naszej prognozy wzrostu na rok bieżący - osiągnięcie średniorocznego wzrostu na poziomie 5 proc. wymaga bowiem znaczącego przyspieszenia PKB w drugiej połowie roku i nietypowego przebiegu cyklu koniunkturalnego. Nie jest to niemożliwe co do samego kierunku, ale arytmetyka nie sprzyja piątce" - czytamy w komentarzu mBanku.

