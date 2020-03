pkb Damian Słomski 52 minuty temu

Prognozy PKB mocno w dół. "Recesja w strefie euro i USA to o jeden szok za daleko"

Koronawirus może doprowadzić do recesji w strefie euro i USA - ostrzegają ekonomiści mBanku. Jeśli tak się stanie to polska gospodarka mocno przyhamuje. Dynamika wzrostu PKB może spaść do 1,6 proc.

