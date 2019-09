Program wyborczy PO-KO. Poseł Koalicji przedstawia sposoby jego sfinansowania

– W programie Koalicji Obywatelskiej, tam gdzie się dało, są porobione szacunki, ile to będzie kosztowało – powiedział Marcin Święcicki, w programie Polsatu News.

– Te pieniądze będą po pierwsze z oszczędności z tego, co PiS sobie poszalał, wydając sam na siebie: zwiększając wydatki na urzędy centralne, przekopując Mierzeję Wiślaną, dofinansowując telewizję publiczną – wyliczył. Wskazał też na Unię Europejską jako jedno z potencjalnych źródeł finansowania.

– Polityka PiS-u doprowadziła do tego, że Unia orientuje swój budżet na południe, zmniejszając te kierunki, z których Polska korzystała, np. polityka spójności – powiedział poseł.

Dopytywany przez dziennikarza powiedział, że Koalicja Obywatelska będzie dążyła do zmniejszenia szarej strefy, co pozwoli odzyskać dal budżetu "wysokie składki rentowe i podatki". W jego ocenie zmniejszenie szarej strefy doprowadzi do "ujawnienia się" przedsiębiorców, którzy "obecnie nic nie płacą".