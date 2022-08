Prośba Trumpa została odrzucona. Nazwa nie jest unikalna

victor 49 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

To wobec tego moze; Against Lies...i ide o zaklad, ze Trumpowi platforma wyjdzie, stad te klody pod nogi, bo idac tym tropem to trzeba by zakazac dzialanosci wielu platformom...a zeby nie bylo ze tu pojawil sie jakis zwolennik, bo chodzi bardziej o rowne traktowanie.