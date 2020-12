Przedsiębiorstwa szukają oszczędności. I sprawdzają, co stoi w firmowych garażach

Wygodne, nowe, dobrze wyposażone. Do tego bezpieczne. Każdy wie, ile radości sprawia nowe lub po prostu nowsze auto. Przedsiębiorstwa patrzą jednak na temat zupełnie inaczej. Nowsze, czyli lepsze technologicznie. Lepsze technologicznie, czyli tańsze. A niższy koszt prowadzenia działalności to większa konkurencyjność. Spora grupa firm właśnie na ten temat patrzy z jeszcze jednej perspektywy: musi oszczędzać przez epidemię koronawirusa.

555 tys. nowych i sprzedanych samochodów w ciągu 2019 roku. I z tego blisko 400 tys. sztuk powędrowało do polskich firm. To właśnie przedsiębiorstwa nad Wisłą generują największy ruch w biznesie motoryzacyjnym.

A mniej więcej co trzeci kupujący wybierał samochód z trio: Toyota, Skoda i Volkswagen. To od tego, jakie decyzje podejmują przedsiębiorcy, zależy oferta dla większości Polaków. Im szerszą paletę samochodów doceniają firmy, tym szerszą paletę szykują dealerzy samochodów.

Ekologia jest kluczowa

- Gdyby nie trudna sytuacja rynkowa spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym roku do flot mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogłoby trafić od 600 do nawet 800 tysięcy aut - komentuje raport Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet. Jednocześnie zdecydowana większość firm mówi wprost: samochód to narzędzie pracy i nie może z niego zrezygnować całkowicie.

Ten ostatni element często jest niedoceniany, a to kluczowy element. To właśnie od potencjalnego spadku wartości wozu zależy, ile środków wróci do firmy po jego sprzedaży (o ile firma kupowała samochód na własność) lub ile będą wynosić comiesięczne raty leasingowe lub opłaty za wynajem długoterminowy.

Transport & Environment proponuje, by kraje członkowskie Unii Europejskiej zrezygnowały z ulg podatkowych dla firm, które w swoich flotach mają wyłącznie samochody spalinowe. Miałyby zniknąć i odpisy amortyzacyjne, i zwroty VAT. I byłaby to gigantyczna zmiana dla tych przedsiębiorców, którzy flotę stworzyli na bazie starszych technologii. Na razie jest to jednak lobbing, a nie działanie legislacyjne. To się jednak może zmienić.