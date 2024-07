Przywrócili cła na jaja z Ukrainy. Efekty już widać

Przywrócenie ceł na jaja z Ukrainy

- Od wielu tygodni widzimy zastój w cenach skupu jaj, które z powodu bardzo niskich cen oferowanych przez konkurencję z Ukrainy, nasi hodowcy musieli sprzedawać niemal po kosztach produkcji. Nawet jeżeli w przestrzeni medialnej pojawiały się absurdalne twierdzenia o niewielkim wpływie tego importu na kondycję naszej branży, to nikt rozsądny nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, gdzie sprowadzano w gigantycznych ilościach bardzo tanie jaja, produkowane według standardów wręcz zakazanych na terenie UE - powiedział Podstawka.

"Konkuruje się głównie ceną"

- Wprowadzenie ceł na import jaj z Ukrainy do Unii Europejskiej przynosi pierwsze pozytywne efekty dla polskich producentów i eksporterów jaj. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie ze strony kontrahentów z UE oraz krajów trzecich co do zakupu jaj z Polski. Jest to krok w dobrym kierunku, który łagodzi presję na lokalnych producentów i wzmacnia ich pozycję na rynku międzynarodowym. Na rynku jaj cały czas konkuruje się głównie ceną, a niskie standardy produkcji jaj w Ukrainie i związane z tym niższe koszty produkcji stanowią długoterminowe wyzwanie. Widać to najlepiej po eksporcie proszków jajecznych, które oferowane są przez ukraińskich producentów w kwotach o około 25 proc. niższych niż sam koszt surowca potrzebnego do produkcji proszków w UE - powiedział Luty.