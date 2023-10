Putin już w Chinach. Pierwsza taka wizyta po wybuchu wojny

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne dokonane w Ukrainie. To jednak nie przeszkadza mu w podróży do Chin, chociaż wcześniej zrezygnował z lotu do RPA na szczyt BRICS. Putina nie było również w Turcji oraz Indiach.