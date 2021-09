Rachunki za wodę i ścieki w górę. Zobacz, o ile wzrosną opłaty

Podwyżki cen wody. Tyle wyniosą

- We wnioskach, które już zatwierdziły Wody Polskie, średni wzrost cen za wodę na okres 3 lat to ok. 30-40 groszy, a w przypadku ścieków - 80 gr, czyli daje to razem ok. 1,1-1,2 zł na nowy okres taryfowy. Średnio zatwierdzone podwyżki sięgają 9-10 proc. Początkowo większość samorządów wnioskowała do Wód Polskich o ok. 20 proc. podwyżki. W wielu przypadkach, w procesie dialogu i po dokładnej analizie, podwyżki opłat zostały zweryfikowane w dół przez przedsiębiorstwa - mówi w rozmowie z PAP wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki.