Raport NIK o GetBack wciąż jest niejawny. Choć już od dawna gotowy

– Doszło do bardzo niebezpiecznego precedensu. Raporty NIK są z mocy ustawy jawne. Jawność to jeden z głównych walorów działania Izby i gwarancja zaufania do niej ze strony obywateli – mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.