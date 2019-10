Rating Polski. Agencja S&P nie zmienia oceny

S&P Global Ratings podniósł prognozy wzrostu PKB Polski do 4,3 proc. na 2019 r. i do 3,2 proc. na 2020 r., podała agencja. W lipcu br. oczekiwała ona wzrostu na poziomie odpowiednio 4,1 proc. i 3,1 proc. Agencja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 3 proc. w 2021 r. i 2,8 proc. w 2022 r.

W przeszłości agencja S&P, w przeciwieństwie do Fitch i Moody's, nie należała do najbardziej łaskawych. Wystarczy przypomnieć, że na początku 2016 roku zaskoczyła wszystkich cięciem ratingu Polski. Była to pierwsza tego typu decyzja w stosunku do Polski. Zaskoczenie było wtedy tym większe, że eksperci pozostałych dwóch instytucji nie zmieniali swoich ocen.