Rekord bezrobocia. Borys-Szopa śrubuje wynik

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu br. 5,2 proc. - podało ministerstwo pracy. To o 0,1 pkt. proc. niżej niż w czerwcu, 0,6 pkt. proc. niżej niż rok temu i nowy rekord czasu gospodarki rynkowej w Polsce. Przedtem tak niski wynik był w czasie, gdy ministrem pracy był jeszcze Jacek Kuroń , czyli we wrześniu 1990 r. i dopiero zaczynano zamykać nierentowne zakłady.

Teraz zakłady są już rentowne, a pracy nie może znaleźć według danych urzędów pracy zaledwie 869,3 tys. osób. To o 7,8 tys. mniej niż w czerwcu i zarazem o 92,5 tys. mniej niż rok temu. Rok do roku ubyła prawie jedna dziesiąta bezrobotnych.

To dane wstępne, które za niecałe dwa tygodnie zweryfikuje GUS. Ministerstwo chwali się, że rok temu w lipcu z rejestrów wykreślono 6,1 tys. osób, teraz o tysiąc siedemset więcej.

Większość z bezrobotnych nie ma już prawa do zasiłku, więc powinni chętnie podejmować pracę. W lipcu wzrosła liczba miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy, więc kłopot powinien być mniejszy, bo pracodawcy biją się już często o pracownika. Według danych ministerstwa na chętnych czekało 118,6 tys. miejsc. To o 15,5 tys. oraz 15 proc. więcej niż w czerwcu.