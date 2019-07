Rekordowy kontrakt na dostawę autobusów elektrycznych. Ale w stolicy nie ma odpowiedniej zajezdni

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie zakupiły 130 przegubowych elektrobusów Urbino 18 electric od Solaris Bus & Coach, podał producent. Pojazdy będą dostarczane do stolicy Polski w 2020 r. Wartość kontraktu to blisko 400 mln złotych.

Zamówienie na dostawę 130 przegubowych autobusów elektrycznych jest największym do tej pory przetargiem tego typu w Europie. Elektrobusy marki Solaris zostały dotąd zamówione przez 60 miast w 17 państwach i od roku 2011 pokonały już ponad 14 mln kilometrów. Firma, zgodnie z podpisaną dzisiaj umową, zrealizuje to zamówienie w roku 2020.

- Dzięki gigantycznemu zamówieniu z MZA, umacniamy się na pozycji europejskiego lidera elektromobilności. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że nasza firma, która niezwykle dużą wagę przykłada do rozwoju zrównoważonego transportu, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy - powiedział prezes spółki Solaris Javier Calleja.

MZA podkreślają, że zakup autobusów elektrycznych to jedna z największych elektromobilnych inwestycji w Europie.

- Cieszymy się, że jesteśmy jednym z liderów we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań dla transportu, według naszych planów już za dwa lata będziemy w posiadaniu floty niemal 400 autobusów zero i niskoemisyjnych. Ekologiczne autobusy MZA to nadzieja na czyste powietrze w stolicy - powiedział prezes MZA Jan Kuźmiński.