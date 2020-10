Rodzi się coraz mniej dzieci. Statystyki najgorsze od 15 lat

Gdy w kwietniu 2016 roku rząd uruchamiał program 500+ uzasadniał to m.in. potrzebą wsparcia rodzin, by te miały więcej dzieci. Miała to być odpowiedź m.in. na zachodzące od lat zmiany demograficzne, które sprawiają, że w społeczeństwie jest coraz więcej ludzi starszych, na których emerytury pracuje coraz mniej ludzi młodych.