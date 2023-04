Ropa dalej drożeje. Inwestorzy spoglądają na USA

Ceny ropy rosną

W środę inwestorzy poznają oficjalne dane o zapasach ropy w USA, które co tydzień podaje Departament Energii (DoE).

Kraje solidarnie tną produkcję

Arabia Saudyjska i inni producenci ropy z OPEC+ zapowiedzieli w niedzielę dobrowolną redukcję wydobycia ropy naftowej od maja do końca 2023 r. Równolegle Rosja zadeklarowała wydłużenie podobnych ograniczeń do końca roku.

Rijad ogłosił w niedzielę dobrowolne ograniczenie produkcji ropy naftowej o 500 tys. baryłek dziennie od maja do końca 2023 roku. Saudyjskie Ministerstwo Energii tłumaczyło, że to posunięcie to środek zapobiegawczy mający na celu zapewnienie stabilności rynku ropy.