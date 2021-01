Ropa tanieje. Na stacjach zniżek jeszcze nie widąć

Podwyżki na stacjach są mniejsze niż tydzień temu, ale i tak za 95-oktanową benzynę płacimy więcej o 4 grosze (4,63 zł/litr), a olej napędowy podrożał o 3 grosze do poziomu 4,59 zł/litr. Autogaz po 2-groszowej podwyżce kosztuje 2,16 zł/litr i jest to najwyższa cena od początku marca ubiegłego roku, wynika z wyliczeń e-petrol.

Jednak ropa naftowa w ostatnich dniach nieznacznie tanieje i jeśli ta spadkowa korekta nabierze tempa, to na stacjach paliw w Polsce możemy zobaczyć obniżki. Może to jednak nastąpić w perspektywie kilku tygodni. Jak natomiast wyglądają prognozy cen paliw na stacjach w ostatnim tygodniu stycznia?

Wprawdzie w początkach tego tygodnia powodów do optymizmu na rynku nie brakowało, to jednak ostatnie dni są czasem, w którym do głosu dochodzą jednoznaczne sygnały sugerujące osłabienie popytu na paliwa i dalsze restrykcje w gospodarkach wielu krajów walczących z pandemią COVID-19.