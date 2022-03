Rosja straci "klauzulę najwyższego uprzywilejowania"? To będzie mocny finansowy cios

Ma być to kolejny element sankcyjny, który pociągnie Rosję do odpowiedzialności za rozpętanie wojny w Ukrainie . Krok ten miałby umożliwić wprowadzenie dodatkowych ograniczeń na import rosyjskich produktów.

Klauzula najwyższego uprzywilejowania

W tym kontekście mówi się o odebraniu Rosji tzw. " klauzuli najwyższego uprzywilejowania " w stosunkach handlowych. Wymaga to zgody m.in. amerykańskiego Kongresu, ale z tym nie powinno być problemu. Amerykańscy deputowani wyrazili już poparcie dla takiej decyzji .

Czym dokładnie jest tajemniczo brzmiąca "klauzula najwyższego uprzywilejowania"? Komisja Europejska ma jasną definicję. To zasada niedyskryminowania partnerów handlowych . Zgodnie z regulacjami Światowej Organizacji Handlu (WTO), korzyść wynegocjowana z jednym krajem musi zostać rozszerzona na wszystkich partnerów handlowych będących członkami WTO.

"Nie" dla rosyjskich towarów

Najważniejszymi produktami importowanymi z Rosji do USA są paliwa mineralne, metale i kamienie szlachetne, żelazo i stal, nawozy oraz chemikalia nieorganiczne. W szystkie te towary mogą zostać objęte dodatkowymi cłami, gdy "klauzula najwyższego uprzywilejowania" zostanie Rosji odebrana.

Jak informuje Politico, trzech unijnych dyplomatów powiedziało, że przedstawiciele krajów członkowskich również dali zielone światło do zniesienia przywilejów Rosji w Światowej Organizacji Handlu.

Takie działanie uderzyłoby mocno w rosyjski eksport towarów do Europy. W 2020 roku dało to wpływy do rosyjskiego budżetu w wysokości około 79 mld euro. Konkretnie Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Rosji, na którego przypada 37 proc. całkowitego handlu towarami.