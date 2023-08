Rosja wyciąga ręce po surowce mineralne Ukrainy

Niezwykle pożądana ruda, która zawiera ponad 60 proc. żelaza, wydobywana jest w mieście Dniprorudne w południowo-ukraińskim regionie Zaporoże. Do czasu wojny była ona eksportowana do Czech, Słowacji oraz Austrii, stanowiąc ważny element gospodarki.

"Kopalnie Dniprorudne przynosiły Ukrainie dewizy o wartości około 200 milionów euro rocznie. Poza tym, około jednej trzeciej wydobywanego żelaza przetwarzano w hucie w stolicy regionu Zaporożu, a także eksportowano jako stal " — czytamy w DW. Od początku wojny tereny te okupowane są przez Rosjan, a co za tym idzie, zasoby trafiają na Kreml.

Rosjanie sięgają po surowce mineralne Ukrainy

Eksport wspomnianej rudy spadł w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 60 proc. Jest to olbrzymia strata dla gospodarki Ukrainy. Jak dodatkowo informują eksperci z kanadyjskiego think tanku SecDev, wartość zajętych przez Rosjan ukraińskich złóż surowców to około 12 bilionów dolarów.