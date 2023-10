Rośnie zdolność kredytowa Polaków. Korzystają na decyzjach RPP

Z publikacji wynika, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom i obniżkom stóp procentowych rośnie zdolność kredytowa Polaków . Obecnie - jak wskazał ekspert Hreit - rodzina z jednym dzieckiem o dochodzie miesięcznym w wysokości ok. 10 tys. zł może otrzymać z banku prawie 644 tys. zł kredytu na zakup mieszkania. Przypomniano, że jeszcze we wrześniu 2021 roku, czyli przed cyklem podwyżek stóp procentowych, przykładowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych mogła na zakup mieszkania pożyczyć 700 tys. zł.

Rośnie zdolność kredytowa Polaków

- Co tydzień podpisywane są umowy opiewające na grubo ponad miliard zł - zaznaczył. Z jego szacunków wynika, że do tej pory podpisane umowy mogą wygenerować dla budżetu koszt na poziomie okoł o 450 mln zł tylko w 2024 roku.

- Warto więc wiedzieć, że zgodnie z obowiązującą ustawą BGK ma obowiązek ogłosić koniec przyjmowania wniosków kredytowych, gdy licznik dobije do niewiele ponad 830 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że wykorzystaliśmy ponad połowę tych środków, przy czym w bankach czekają jeszcze dziesiątki tysięcy wniosków, a co tydzień kolejne tysiące napływają - dodał.