Rynek pracy ponownie się rozkręca. BIEC: rosną szanse na zatrudnienie

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) co miesiąc wylicza Wskaźnik Rynku Pracy (WRP). Ma on za zadanie informować z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w Polsce. We wrześniu wartość indeksu spadła o niespełna 2 punkty, co sugeruje możliwość zmniejszenia liczby bezrobotnych.

Skala zmian była mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed dwoma miesiącami. Tym samym wskaźnik osiągnął wartość z marca, gdy koronawirus dotarł do naszego kraju.

"Wydaje się, że czarne scenariusze prognozujące istotny wzrost bezrobocia w wyniku lockdownu i związanej z nim recesji nie zrealizują się" - oceniają eksperci BIEC.

UOKiK kara banki. "Będziemy wspierać klientów"

Wskazują, że w znacznym stopniu przyczyniło się do tego w miarę szybkie otwarcie gospodarki. Nie bez znaczenia jednak jest świadomość przedsiębiorców co do stanu zasobów siły roboczej, niskiego współczynnika aktywności zawodowej i trudności ze znalezieniem pracowników.

Warto zauważyć, że stopa bezrobocia ogłaszana przez GUS od trzech miesięcy utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Z kolei bezrobocie zgodne z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy, w drugim kwartale, podobnie jak w pierwszym wyniosło 3,1 proc. To sugeruje raczej na problemy z niedoborem efektywnej podaży pracy.

Z badania BIEC wynika, że aktualnie sześć z siedmiu zmiennych oddziałuje w kierunku spadku stopy bezrobocia i tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy. Jedynie niepokoić mogą wartości dotyczące zwolnień grupowych.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2 proc. Były to jednak znacznie mniejsze wzrosty niż odnotowane w okresie kwiecień - czerwiec.

Mniej pesymistyczne są też prognozy menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych dotyczących planów redukcji wielkości zatrudnienia. Obecnie w bardzo niewielkim stopniu przeważa odsetek firm, które w najbliższym czasie chcą ograniczać zatrudnienie.

W efekcie - zdaniem ekspertów BIEC - rosną szanse na znalezienie zatrudnienia. O tym świadczą wielkości odpływu z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia (wzrost o 6 proc. w porównaniu do lipca), czy liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach.

Wprawdzie w sierpniu w porównaniu do lipca odnotowano spadek ofert pracy trafiających do PUP-ów o 10 proc., ale ich napływ był dwukrotnie większy niż w kwietniu. Eksperci zauważają, że liczba rejestrowanych nowych ofert pracy zbliżyła się także do wartości odnotowywanych w okresie wakacyjnym ubiegłego roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: gospodarka , wiadomości , praca , biec, wrp, bezrobocie, zatrudnienie

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące