Rząd chce przekonać młodych Polaków do zakładania rodzin. Szczegółów jednak mało

Godność? Klimat? Niech ludzie zarabiają, państwo zadba o przyzwoite żłobki, przedszkola i szkoły, ideologię niech sobie czarnki czy inne jedraszewskie uprawiają w swojej piwnicy, dozwolona bezpieczna antykoncepcja i aborcja, wzmacnianie statusu pediatry, bo jak tak dalej pójdzie, to dzieci będą leczyć baby znające, wsparcie finansowe max do dwójki dzieci na rodzinę przy warunku, że jeden rodzic pracuje, z niewielkimi wyjątkami na sytuacje tragiczne, zero dla patusów, to nauczą się pracować a nie żyć z dzieci robiąc z nich kolejnych patusów. A środki z opodatkowania kościoła, odcięcia go od wszelkich dotacji, koniec z fundowaniem milionów narodowcom i tym podobnym. Wysokie opodatkowanie wszelakich funduszy nieruchomości, docelowo wyrzucenie tego potwora z kraju i ceny spadną. Znając ten rząd wprowadzi się kasę z której patusiarnia narobi więcej patusów i wyprodukuje się x durnych spotów reklamowych bo rodzina super jest. I doda kilka nowych podateczków. Ograniczy wydatki na dzieci niepełnosprawne, które zginą w masowkach. I dowali kataster oszczedzajacym ciulaczom.