Rząd rzuca się, by złagodzić skutki kryzysu klimatycznego. O jednym jednak mówić nie chce

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która zauważa, że im trudniejsza sytuacja na rynku energetycznym, tym więcej inicjatyw rządu do przeciwdziałania jej . W ostatnich gabinet Mateusza Morawieckiego przyjął projekty ustaw m.in. przedłużającą do końca roku tzw. tarczę antyinflacyjną czy dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła niż węgiel.

Tyle wydaje rząd na walkę z kryzysem

"Rz" szacuje, że tylko te dwa rozwiązania będą kosztować ok. 15 mld zł (przedłużenie tarczy to ok. 4,8 mld zł, a dodatki - 10 mld zł). Ekonomiści, z którymi rozmawiali dziennikarze, zakładają, że wszystkie pakiety osłonowe mogą kosztować od 52 mld zł do 55 mld zł. To nawet 1,8 proc. PKB.