Rząd szuka pieniędzy. Przekroczy granicę, której dotąd bardzo strzegł

Masz rację ale to jest partia narodowo-populistyczna, która uzależnia ludzi od władzy, niszczy społeczne instytucje państwa, niszczy prawo, konstytucję, nie przestrzega praw człowieka, zadłuża kraj na gigantyczne kwoty ( 1.5 biliona zł), forsuje inflację aby mieć z czego rozdawać pieniądze, rozwija na wielką skalę korupcję, wprowadza monopole, nowe podatki, podwyższa istniejące podatki, niszczy procedury demokratyczne, niszczy kontakty z UE, niszczy prasę lokalną, z TVP zrobiła narodowo-populistyczną szczujnię, rozwaliła służbę zdrowia, podsłuchuje Pegazusem obywateli, polityków i adwokatów, niszczy armię i procedury zakupu uzbrojenia, zniszczyła korpus dyplomatyczny i administracyjny w Polsce, niszczy środowisko naturalne, podzieliła głęboko społeczeństwo poprzez wykorzystanie katastrofy smoleńskiej do zdobycia władzy. Lista zawiera ze 100 km partackich działań partii Przekręty i Szczucie. To jest partia nieudaczników, frustratów, notorycznych kłamców, niekompetentnych ludzi. Po co to wszystko? Po to aby zaspokoić patologiczną żądzę władzy i napchanie kabzy.