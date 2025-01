Rząd szykuje kolejną podwyżkę. Ma wzrosnąć opłata za przegląd auta

- Sprawa dotycząca badań technicznych jeszcze nie została zaakceptowana przez zespół do spraw Programowania Prac Rządu. Ministerstwo przygotowuje się do określonych zmian, w których jedną z kwestii jest ustalenie takiego mechanizmu ustalania stawki za badanie techniczne, który mógłby waloryzować się wraz z m.in. średnią krajową, czyli obiektywną stawką dochodu dla przeciętnego Polaka - powiedział Klimczak w Polsat News, pytany ile będzie kosztować badanie techniczne jesienią tego roku.

Wzrost ma być "nieznaczny"

Minister zaznaczył, że "nie pozwoli" na to, by stawka była ustalana o "czynnik sztuczny", np. najniższą krajową, bo to ustalają politycy. Dodał, że stawka musi być ustalana "w oparciu o to, co dzieje się w gospodarce".