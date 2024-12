Rząd szykuje rewolucję w budownictwie. Oto co ma się zmienić

Mają one doprowadzić m.in. do odblokowania gruntów spółek Skarbu Państwa i tych pozostających w zasobie KOWR na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Ministerstwo szykuje wielkie zmiany w budownictwie

I wreszcie po siódme, MRiT jest za tym, by zrezygnować z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej i powrót do zasad obowiązujących przed 2023 rokiem. O liczbie miejsc postojowych mają decydować w uchwałach rady gmin (rozwiązanie to zostało wprowadzone do pierwotnego projektu uchwalonej niedawno nowelizacji ustawy powodziowej, ale ostatecznie zostało z niego wycofane na etapie prac rządu - przyp. red.).