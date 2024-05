Rząd Tuska wydaje znacznie więcej od PiS. "Rozpasanie wydatkowe"

Od stycznia do kwietnia wydatki rządu wyniosły 264 mld zł. "To aż o 70 mld zł (o 39 proc.) więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Z kolei dochody w tym czasie wzrosły <<tylko>> o 40 mld zł, do 214 mld zł. Tym samym deficyt w publicznej kasie także jest znacząco wyższy. Po kwietniu 2024 r. wynosił on niemal 40 mld zł wobec 10 mld zł po kwietniu 2023 r. To najgorszy wynik od co najmniej 10 lat" - czytamy w "Rz".