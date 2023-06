Rządowy program jeszcze nie wszedł w życie, a już rozruszał rynek kredytów

- Różnica nie jest duża, wynosi 3,7 proc., ale po raz pierwszy od ponad roku mamy do czynienia ze wzrostem w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Do większego optymizmu skłania fakt, że mamy do czynienia z trwającą już od 9 miesięcy konsekwentną poprawą koniunktury na rynku hipotecznym. W jej wyniku popyt na kredyty oscyluje w okolicach dwukrotności tego, który notowaliśmy w sierpniu 2022 roku, a więc w miesiącu najgorszej hipotecznej posuchy - zauważa Bartosz Turek, główny analityk HREIT.