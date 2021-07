Rządowy projekt Polskie Szwalnie to niewypał. Pochłonął 258 mln zł, a firmy toną w długach

xdy 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak narzekali na PRL, tak narzekali na Edwarda. Byli tacy mądrzy, na wszystko mieli lekarstwo i sposób, same tęgie głowy i eksperci. Obiecywali drugą Japonię, Irlandię. Wytykali, że Edzio narobił długów - tylko Edzio sporo za te pieniądze wybudował a takich funduszy nie posiadał. A ci co? Od 30 lat tylko biorą pożyczki i biorą, i biorą. Ile by nie wzięli to ciągle im mało i mało. Na wszystko brakuje i brakuje..."Budują" kraj na długach i każą się nam cieszyć...Twierdzą, że to jest zwycięstwo. Doprowadzili do tego, że Polska to pudełko pięknie opakowane a w środku niego znajduje się zgniłe jajo.