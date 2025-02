Są zarzuty dla byłych dyrektorów Lasów Państwowych

Podejrzani dyrektorzy: Józef K. – b. dyrektor generalny Lasów Państwowych, Andrzej S. - b. dyrektor regionalnej dyrekcji LP w Szczecinie oraz Michał C. – b. dyrektor Centrum Informacyjnego LP nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia.

Zarzuty dla byłych dyrektorów Lasów Państwowych

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł. Po zakończeniu czynności, do których doszło we wtorek, podejrzani zostali zwolnieni.

Z ustaleń prokuratury, o których PK informowała we wtorek, wynika, że Dariuszowi Mateckiemu, posłowi PiS, a dawniej politykowi Suwerennej Polski, któremu prokuratura chce uchylić immunitet i tymczasowo go aresztować, w latach 2020-2023 wypłacano wynagrodzenie mimo braku realnie wykonywanej pracy na rzecz Lasów Państwowych.

Tak "pracował" poseł Matecki

- Kwota wydatków Lasów Państwowych, budzących wątpliwości pod kątem niecelowości to ok. 500 mln zł - poinformowała szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska. - Tworzone były fikcyjne stanowiska pod konkretnych ludzi, jak w przypadku posła Mateckiego. Przez 31 miesięcy nie zrobił nic. Jedyne co po sobie zostawił to raporty z pracy zdalnej - powiedziała minister w TVP Info.